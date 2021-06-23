YKS'ye girecekler dikkat: 2021 YKS refakatçi izin belgesi gerekli mi, kaç kişi refakat edebilir?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle YKS'ye girecek olan adaylar, YKS'de refakatçi izin belgesi gerekli mi, kaç kişi refakat edebilir? sorularına yanıt aramaya başladı.

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. 2.6 milyon adayın katılım sağlayacağı YKS, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS sınavının AYT ve YDT oturumlarının sokağa çıkma yasağının uygulandığı 27 Haziran Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle milyonlarca öğrenci ve velileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını merak ediyor.

YKS refakatçi izin belgesi gerekli mi? sorusuna yanıt aranırken İçişleri Bakanlığından YKS ile ilgili bir genelge yayımlandı. Öte yandam ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınavda öğrenciye kaç kişinin refakat edebileceği ile ilgili detayları paylaştı.

Peki YKS refakatçi izin belgesi gerekli mi, kaç kişi refakat edebilir? İşte YKS hakkında bilgiler...

2021 YKS REFAKATÇİ İZİN BELGESİ GEREKLİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.





YKS'DE KAÇ KİŞİ REFAKAT EDEBİLİR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak YKS'de kaç kişi refakat edebilir? sorusuna yanıt verdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak."