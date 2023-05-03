YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 15 bilim alanında, 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programına, öncelikli alan misyonu verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK tarafından akademiye yeni bir teşvik mekanizması getiren "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi"ni, YÖK'te tanıttı. Proje kapsamında, desteklenmeye hak kazanan 15 bilim alanındaki 25 üniversite de açıklandı.

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programları'nın önemine işaret eden Özvar, böylece üniversitelerin ulusal hedefler kapsamında tematik roller üstlenebilmelerinin sağlandığını söyledi.

Üniversitelerin inovasyon, ekonomik büyüme, sosyal değişim ve bölgesel kalkınmadaki faaliyetlerinin teşvik edildiğini dile getiren Özvar, bu kapsamda, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nın (ADEP) da hayata geçirildiğini hatırlattı.

Çeşitli uzmanlık alanlarına sahip birçok üniversite var

Özvar, belirli uzmanlık alanlarında kendilerine çeşitli misyonlar yüklenen 23 araştırma üniversitesi, 22 bölgesel kalkınma odaklı üniversite, 3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2 Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve 2 Güzel Sanatlar Üniversitesinin bulunduğunu bildirdi.

Bunun yanında, belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış bölüm ve programların da bulunduğunu anlatan YÖK Başkanı Özvar,

Bu bölüm ve programlarımızın, yükseköğretim ekosistemimiz tarafından desteklenmesi, nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çıktıların artırılması için önemlidir. Bu kapsamda, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'ni başlatıyoruz.

diye konuştu.

Erol Özvar, proje kapsamında desteklenecek öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarını belirlemek için 11. Kalkınma Planı'nda yer alan çeşitli rapor ve politika dokümanlarının incelendiğini aktardı.

Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesinin değerlendirmeye alındığını kaydeden Özvar, üniversitelerin, yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK'ın hazırladığı Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analiz Raporu çerçevesinde tekrar incelendiğini anlattı.

Özvar,

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 15 bilim alanında, 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programına öncelikli alan misyonu verilmesi Yükseköğretim Kurulumuz tarafından kararlaştırılmıştır.

dedi.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamındaki üniversitelere tahsis edilen ve geçen yıl 100 milyon olan kaynak miktarının, bu yıl 250 milyona çıkarıldığını ifade eden Özvar,

Bugün ilan ettiğimiz program kapsamındaki maddi destek miktarları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleriyle önümüzdeki dönem itibarıyla üniversitelerimize sunulacak.

şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

Proje kapsamında yapmaya çalıştığımız şey, üniversitelerimizde program bazlı öne çıkan ve diğer üniversitelerle gerek performans gerek kapasite bakımından rekabet edebilen hocalarımıza destek sağlamaktır. Bu destek projesini diğer projelerden ayıran en önemli taraf burasıdır. Yani biz burada hocalarımıza yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan bütün bilim insanlarına şu mesajı vermek istiyoruz; biz YÖK olarak bilhassa öncelikli bilim alanlarında gerek yayın kapasitesi gerek yayın performansıyla öne çıkan programları destekliyoruz. Bu, tabiri caizse bilimin yapıldığı adrese doğrudan ulaşmak ve onu takdir etmek projesinin adıdır.

Özvar, belli bir süre kapasite ve performans takibi yapılacağını ve öne çıkan program veya bölümleri destekleyeceklerini söyledi.

"YÖK tarafından verilen etiket"

"Bu proje, YÖK tarafından verilen etikettir" diyen YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarının, bu etiketi, ilgili program veya bölümlerinin emekleriyle, performansıyla hak ettiklerini vurguladı.

Bundan sonra bu çerçevede uzmanlaşan, kapasite ve performansıyla öne çıkan programları desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Özvar, gelecek yıllarda destek programını, yükseköğretim kurumlarının tamamını içerecek şekilde uygulayacaklarını, şeffaf ve herkes tarafından takip edilebilir verileri değerlendirmeye alacaklarını, öne çıkan programları destekleyeceklerini anlattı.

Yeni teşvikten yararlanan devlet ve vakıf üniversiteleri

Törende, YÖK Başkanı Özvar, öncelikli alanlarda uzmanlaşma misyonu verilen 25 üniversite rektörüne berat takdim etti.

Desteklenmeye hak kazanan 15 bilim alanı ile 25 üniversite şöyle:

"Bilgi güvenliği alanında; Sakarya Üniversitesi, TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi

Bilim tarihi alanında; İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dijital sosyal bilimler alanında; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi

Enerji depolama alanında; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gıda biyoteknolojisi alanında; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Göç araştırmaları alanında; Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hidrojen ve yakıt pilleri alanında; Atılım Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Motor teknolojileri alanında; Kocaeli Üniversitesi

Nesnelerin interneti alanında; Abdullah Gül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi

Optik alanında; Çankaya Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sağlıkta dijital teknolojiler alanında; Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tarımda dijital teknolojiler alanında; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi

Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında; Karabük Üniversitesi

Yüzey, kaplama ve filmler alanında; Pamukkale Üniversitesi

Seramik ve kompozit malzemeler alanında; Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi."