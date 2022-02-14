YÖK Başkanı Özvar, üniversite sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Üniversite sınavlarında bu sene itibarıyla yeni düzenlemeye gidildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

Kararın duyrulmasının ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, bugün kameraların karşısına geçerek konuyla ilgili tüm merak edilenleri tek tek açıkladı.

"SORU ÇÖZMEDEN ÜNİVERSİTEYE GİRME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Barajın kaldırılmasının sınavsız üniversite anlamına gelmediğini belirten Erol Özvar, "Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ DAHA FAZLA ADAYIN TERCİH YAPMASI"

Temel amaçlarının daha fazla adayın tercih yapabilmesi olduğunu söyleyen Özvar, "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde. Sistem öğrenciler arasında rekabet getirecek." dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar: Barajın kaldırılması puansız girmek değil VİDEO



"PROGRAMLARA EN YÜKSEK PUANI ALANLAR GİRECEK"

Yeni düzenlemenin puan üstünlüğüne dayandığını belirten Özvar, şu sözlerle devam etti:

"Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla ancak en yüksek puanı alabilen öğrenciler programlara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak.

"SİSTEM DAHA DİNAMİK BİR SÜRECE GİRİYOR"

Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor. Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz."