Soruların sızdırıldığına yönelik iddiaların ardından iptal edilen KPSS ile ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Özvar, ön soruşturmayı tamamladıklarını duyurdu.

Yediiklim Yayınevi'nin kitapçığında yer alan 20’nin üzerinde farklı alanlardaki soru, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Ağustos pazar günü gerçekleştirilen oturumunda da çıkınca, sınav iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda da Devlet Denetleme Kurulu hemen inceleme başlattı.

18 Eylül'de yapıldı

Aynı günün gecesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

Ve oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 18 Eylül'de yeniden yapıldı.

Ön inceleme bitti

İncelemeydi, sınav takvimiydi derken, iptal edilen KPSS ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı...

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, ön incelemeyi başlattıklarını ve neticelendirdiklerini duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan KPSS soruşturması açıklaması ViDEO

“Gerekli işlemler test edilecek”

2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili YÖK Kurulu'na hukuki mevzuattan ön inceleme yetkisinin verildiğini hatırlatan Özvar, “Bugün Genel Kurulda KPSS inceleme raporu değerlendirilecek, sonra neticesi hakkında gerekli işlemler test edilecek.

Henüz sonuçlanmadı

Sonuçlandığını ifade etmem mümkün. Genel Kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde genel kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sınavlarla alakalı tartışmalar elbette olabilir

AA’nın haberine göre Özvar, ÖSYM'nin devlet ya da özel kurumların sınavlarını en iyi şekilde yapmaya çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Sınavlarla alakalı tartışmalar elbette olabilir. Ama bu tartışmaların, kurumların müesses haline zarar vermemesi lazım. Bu fevkalade önemli. Aynı üniversiteler gibi. Üniversiteleri eleştirmek, değerlendirmek, sıralamak mümkün ama bu tür eleştiri ve değerlendirmelerde üniversitelerin itibarına halel getirecek, onların ulusal ve uluslararası düzeyde kredibilitesine zarar verecek yaklaşımlardan da kaçınmak gerekiyor.





"K urumu yıkmak, yok etmek, dağıtmak bize uygun davranış olmaz"

İnsanların hataları kusurları olabilir ama kurumları muhafaza etmek hepimize düşen temel bir vazifedir. Buradan kamuoyuna da mesaj vermeyi arzu ederim. Kurumların itibarını hepimiz muhafaza etmek durumundayız. Kurumlar içinde hata yapanlar olursa o hatayla alakalı gerekli işlemler tesis edilir. Ama kurumu yıkmak, yok etmek, dağıtmak bize uygun davranış olmaz.”