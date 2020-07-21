YÖK, örgün eğitim programlarının kontenjanını belirledi

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

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