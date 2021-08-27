YÖK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Üniversitelilerin gözü bu toplantıda...

YÖK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Üniversitelilerin gözü bu toplantıda...

Milyonlarca üniversite öğrencisi, YÖK toplantısının ardından üniversitelerin akıbetinin ne olacağını merak ediyor. Peki YÖK toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörlerle bir araya gelecek.

Toplantının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, özellikle de öğrenciler, YÖK toplantısı ne zaman, bugün mü? YÖK toplantısı hangi gün yapılacak? gibi soruların cevabını araştırıyor.

Yeni eğitim yılına dair bilgilerin paylaşılması beklenen toplantının detayları da merak konusu. Peki YÖK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

YÖK TOPLANTISI NE ZAMAN?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda, YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaşacak Prof. Dr. Özvar, akademik yeni yıl öncesi rektörlere hitap edecek.

Toplantıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak eğitime ilişkin karşılıklı istişareler yapılacak.