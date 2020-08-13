YÖK üniversitelerin açılış tarihini açıkladı

YÖK Başkanı Saraç, "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.

Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık.” denildi.

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