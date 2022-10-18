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    YÖK: Üniversitelerin personel işlemleri dijital ortama taşınıyor

    Üniversitelerin eğitim-öğretim ve personel işlemlerinin dijital ortama taşınacağı bildirildi.
    • 18.10.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 16:39
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    YÖK: Üniversitelerin personel işlemleri dijital ortama taşınıyor

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK), bir açıklama yapılarak eğitim-öğretim ve personel işlemlerinin dijital ortama taşınmasının gerekçeleri anlatıldı.

    Yükseköğretim kurumlarına yönelik iş ve işlemlerin dijital ortama aktarılmasıyla, iş süreçlerinin daha şeffaf, verimli ve hızlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

    Üniversitelerin birim, program açma ve kapatma talepleri sistem üzerinden yapılacak

    "Yükseköğretimde Büyük Veri ve Dijitalleşme Projesi" kapsamında atılan adımla birlikte, üniversitelerin birim, program açma ve kapatma talepleri, bu ay itibarıyla yeni tasarlanan sistem üzerinden dijital ortamda alınacak.

    YÖK: Üniversitelerin personel işlemleri dijital ortama taşınıyor #1

    Bürokrasi azaltılacak

    YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde mevcut kapasitenin daha etkin ve verimli kullanılması, bürokrasinin azaltılması ve üniversiteler için daha uzun vadeli ve rasyonel planlamalar yapılması amacıyla yükseköğretim kurumlarının birim, bölüm, program açma, kapatma ve güncelleme işlemleri daha seri hale getirilecek.

    Akademik personel ihtiyaç talepleri tek havuzda değerlendirilecek

    YÖK'ün açıklamasına göre, artık akademik personel ihtiyaç talepleri de dahil olmak üzere dijital ortamda yapılacak.

    Söz konusu işlemlerle ilgili başvuruların alınması, incelenmesi ve değerlendirilerek sonuçlandırılmasına ilişkin sistem mimarisi çalışmaları tamamlandı.

    Akademik personel ihtiyacı dijitalde

    Yeni dönemde birim, bölüm, program açma, kapama ve güncelleme başvuruları belirli bir dönemde üniversitelerin yıllık gelişim planlaması kapsamında yapılacak, akademik personel ihtiyacı da aynı süreçte bildirilecek ve değerlendirilecek.

    Üniversitelerin yıllık gelişim planı, YÖK Eğitim Komisyonunda ilgili rektörlükçe sunulmasıyla sonuçlandırılarak uygulanmaya başlanacak.

    YÖK: Üniversitelerin personel işlemleri dijital ortama taşınıyor #2

    Sistemle ilgili çevrim içi eğitimler verilecek

    AA'nın haberine göre, yeni başvuru sürecine geçişte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için üniversitelere, YÖK tarafından planlama ve sistemin kullanılmasına ilişkin çevrim içi eğitimler verilecek.


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