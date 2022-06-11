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    YÖK üyeliklerine atamalar Resmi Gazete’de

    Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 03:39
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    YÖK üyeliklerine atamalar Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre;

    Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

    Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


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