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    YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL hangi illerde yapılıyor?

    YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar sınav tarihinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.İşte 2022 YÖKDİL ikinci sınavının tarihi..
    • 04.08.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:38
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    YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL hangi illerde yapılıyor?

    YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı konusu gündeme geldi.YÖKDİL sınavına girecek adaylar sınav tarihini araştırıyor.

    Bu yıl ikinci sınavı yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavı ÖSYM tarafından düzenlenmektedir.Başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihinde biten sınavın yapılacağı tarih belli oldu.İşte YÖKDİL 2 sınavının yapılacağı tarih ve sınavın yapılacağı iller.

    YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL hangi illerde yapılıyor? #1

    YÖKDİL 2 sınavı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Sınavın yapılacağı iller şu şekilde;

    İstanbul (5 Sınav Merkezi)

    Ankara (2 Sınav Merkezi)

    İzmir

    Adana

    Antalya

    Aydın

    Bursa

    Çanakkale

    Çorum

    Denizli

    Diyarbakır

    Edirne

    Elazığ

    Eskişehir

    Erzurum

    Gaziantep

    Hatay

    Kars

    Kayseri

    Konya

    Malatya

    Mersin

    Muğla

    Sakarya

    Samsun

    Sivas

    Şanlıurfa

    Trabzon

    Van

    Zonguldak


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