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- YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL hangi illerde yapılıyor?
YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL hangi illerde yapılıyor?
YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar sınav tarihinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.İşte 2022 YÖKDİL ikinci sınavının tarihi..
- 04.08.2022 - 12:37
- Güncelleme : 04.08.2022 - 12:38
YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı konusu gündeme geldi.YÖKDİL sınavına girecek adaylar sınav tarihini araştırıyor.
Bu yıl ikinci sınavı yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavı ÖSYM tarafından düzenlenmektedir.Başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihinde biten sınavın yapılacağı tarih belli oldu.İşte YÖKDİL 2 sınavının yapılacağı tarih ve sınavın yapılacağı iller.
YÖKDİL 2 sınavı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Sınavın yapılacağı iller şu şekilde;
İstanbul (5 Sınav Merkezi)
Ankara (2 Sınav Merkezi)
İzmir
Adana
Antalya
Aydın
Bursa
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Eskişehir
Erzurum
Gaziantep
Hatay
Kars
Kayseri
Konya
Malatya
Mersin
Muğla
Sakarya
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Trabzon
Van
Zonguldak