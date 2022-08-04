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YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL hangi illerde yapılıyor?

YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL hangi illerde yapılıyor?

YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar sınav tarihinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.İşte 2022 YÖKDİL ikinci sınavının tarihi..