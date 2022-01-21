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- YÖKDİL başvuruları başladı: 2022 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
YÖKDİL başvuruları başladı: 2022 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 11:15
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2022 YÖKDİL/1) başvuruları, 1 Ocak Cuma yani bugün itibarıyla başladı.
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte 2022 YÖKDİL/1 başvuru ekranı ve diğer detaylar...
2022 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL/1 başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022-YÖKDİL/1 başvuruları, 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 8 Şubat 2022 tarihinde alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2022 YÖKDİL/1 BAŞVURU KILAVUZU
2022 YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/1 sınavı başvuru ücreti, 185,00 TL'dir.
Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.
Ödeme yapılabilen bankalar şu şekildedir:
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)