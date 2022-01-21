Euro
15.2357
0.61%
Dolar
13.4432
0.50%
Altın
791.9230
0.25%
Borsa
2,010.02
-0.21%
Bitcoin
533.124
-6.47%
BTXN Coin
33.37
0.18%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    YÖKDİL başvuruları başladı: 2022 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Akademik kariyer hayali olan adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/1 başvuruları başladı. YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 YÖKDİL/1 başvuru ekranı
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YÖKDİL başvuruları başladı: 2022 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2022 YÖKDİL/1) başvuruları, 1 Ocak Cuma yani bugün itibarıyla başladı.

    Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

    Peki YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte 2022 YÖKDİL/1 başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    2022 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL/1 başvurularının başladığını duyurdu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022-YÖKDİL/1 başvuruları, 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 8 Şubat 2022 tarihinde alınacak.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    2022 YÖKDİL/1 BAŞVURU KILAVUZU

    2022 YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/1 sınavı başvuru ücreti, 185,00 TL'dir.

    Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

    Ödeme yapılabilen bankalar şu şekildedir:

    • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

    2022 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI


    Görüş Bildir