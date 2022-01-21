YÖKDİL başvuruları başladı: 2022 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları başladı: 2022 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hayali olan adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/1 başvuruları başladı. YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 YÖKDİL/1 başvuru ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2022 YÖKDİL/1) başvuruları, 1 Ocak Cuma yani bugün itibarıyla başladı.

Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte 2022 YÖKDİL/1 başvuru ekranı ve diğer detaylar...

2022 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL/1 başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022-YÖKDİL/1 başvuruları, 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 8 Şubat 2022 tarihinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/1 sınavı başvuru ücreti, 185,00 TL'dir.

Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

Ödeme yapılabilen bankalar şu şekildedir: