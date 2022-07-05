YÖKDİL başvuruları başlıyor! YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları başlıyor! YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı hakkından merak edilenler gündem oldu.İşte YÖKDİL sınavı hakkında merak edilenler..

Yüksek lisans ve doktora yapanlar için zorunlu olan yabancı dil sınavları arasında yer alan YÖKDİL sınav başvuruları başlıyor.

28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylar sınav başvuru tarihi ve ücreti hakkında merak edilenleri araştırmaya başladı.

Yabancı dil sınav puanı almak isteyenlerin gireceği YÖKDİL sınavına başvurular ne zaman yapılacak başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar..

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?

28 Ağustos tarihinden gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavına başvurular 6 Temmuz'da başlıyor.Adaylar 18 Temmuz'a kadar başvurularını yapabilecekler.

YÖKDİL başvuru ücretinin bir önceki dönem ile aynı olarak 185 TL olması bekleniyor.