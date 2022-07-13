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    YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? Geç başvuru tarihi ne zaman?

    YÖKDİL sınavına girecek adaylar sınavın ne zaman yapılacağı ve sınav başvuru tarihlerinin ne zaman sonlanacağını araştırıyor.İşte tüm merak edilenler..
    • 13.07.2022 - 17:04
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    YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? Geç başvuru tarihi ne zaman?

    YÖKDİL sınavı başvurularının başlamasıyle birlikte merak edilen soruların en başında başvuruların ne zamana kadar devam edeceği sorusu geliyor.

    Bu sınava katılacak olanlar başvuruların ne zaman biteceği ve geç başvuru tarihini araştırmaya başladılar.

    YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? Geç başvuru tarihi ne zaman? #1

    YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

    ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

    YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman kadar sürecek?

    6 Temmuz'da başlayan YÖKDİL başvuruları 18 Temmuz'a kadar devam edecek.YÖKDİL geç başvuru tarihi ise 26 Temmuz olarak açıklandı.


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