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YÖKDİL geç başvuru ücreti 2022: YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2022: YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL sınav başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, sınav tarihlerini ve ücretini araştırıyor. YÖKDİL 2022 geç başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?