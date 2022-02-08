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- YÖKDİL geç başvuru ücreti 2022: YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?
YÖKDİL geç başvuru ücreti 2022: YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 12:18
- Güncelleme : 08.02.2022 - 12:23
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2022 YÖKDİL/1) başvuruları, 21-31 Ocak tarihleri arasında alındı.
Başvurusunu tamamlayamayan, unutan veya sonradan katılma kararı veren adaylar, geç başvuru tarihlerini araştırıyor.
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL 2022 geç başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.
YÖKDİL 2022 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvuruları 21-31 Ocak tarihlerinde yapılan YÖKDİL sınavı için geç başvuru 8 Şubat'ta alınacak.
ÖSYM tarafından 2022 yıllının ilk Yabancı Dil Sınavı, 13 Mart 2022 tarihinde saat 10:15'te yapılacak. Sınav toplam 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022
Sınavın başvuru ücreti 185 TL iken geç başvuru ücreti ise normal ücretin yüzde 50 arttırımla ödenir.
Buna göre 2022 YÖKDİL geç başvuru ücreti olarak 277,5 TL ödemesi gerekecek.
Ödeme, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.
ÖSYM BAŞVURU EKRANI