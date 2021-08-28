YÖKDİL sınav saati ve süresi 2021: YÖKDİL/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL) için geri sayım devam ediyor. Adaylar, YÖKDİL'in saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki YÖKDİL/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Yükseköğretim kurumlarında eğitmen olarak çalışmak ya da yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olmak isteyen adayların katılım sağladığı 2021 YÖKDİL sınavına sayılı saatler kaldı.

Sınava girecek olan on binlerce aday, 2021-YÖKDİL/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

29 Ağustos 2021 Pazar sabahı gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak.

Sınava girerken adayların YÖKDİL sınav giriş belgeleri kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecek.

Peki, 2021 YÖKDİL/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 YÖKDİL/2 giriş belgesi alma ekranı...

2021 YÖKDİL/2 KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2), 29 Ağustos 2021 Pazar günü; İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. Sınav 3 saat yani 180 dakika sürecek. Adaylardan sınav süresince sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları istenecek.

2021 YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI





YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 21 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.