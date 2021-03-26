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- YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 09:37
- Güncelleme : 28.03.2021 - 08:27
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için beklenen zaman gelip çattı.
Sınava az bir zaman kala adaylar, YÖKDİL/1 sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Arama motorları üzerinden 'YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?' sorularına yanıt aranıyor.
Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, YÖKDİL/1 hakkında bilgiler..
YÖKDİL/1 NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart'ta gerçekleştirilecek 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava giremeyecek.