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YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL/1 için geri sayım başladı. Sınava az bir zaman kala adaylar, YÖKDİL hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta?