YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı

28 Mart'ta gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavının sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL, 28 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar hız kazanmıştı.

Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sonuçları erişime açıldı. İşte YÖKDİL/1 sınav sonucu sorgulama ekranı..

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sonuçların açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.

Aygün mesajında, "Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.