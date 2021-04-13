- Haberler
- Eğitim Haberleri
- YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 10:57
- Güncelleme : 13.04.2021 - 10:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL, 28 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar hız kazanmıştı.
Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sonuçları erişime açıldı. İşte YÖKDİL/1 sınav sonucu sorgulama ekranı..
YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sonuçların açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Aygün mesajında, "Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
YÖKDİL/1 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
YÖKDİL/1 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI