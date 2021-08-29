YÖKDİL/2: 29 Ağustos Pazar açık olan il/ilçe nüfus müdürlükleri 2021

ÖSYM internet sitesinde 29 Ağustos Pazar günü açık olacak il/ilçe nüfus müdürlüklerini paylaştı. Peki YÖKDİL sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık? İşte listesi...

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL 2 sınav girişinde, kimlik problemi yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri duyuruldu.

Kimlik kartını kaybeden veya fotoğrafı olmayan adaylar, en yakın nüfus müdürlüklerine giderek "geçiçi kimlik belgesi" alabilecek.

Peki bugün hangi nüfus müdürlükleri açık? İşte YÖKDİL sınavı öncesi 29 Ağustos Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri...

YÖKDİL 2 SINAVI GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK 2021?

Sınav günü (29 Ağustos 2021) T.C. Kimlik Kartını kaybeden, kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek olan öğrenciler için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık olacak.

Bu bağlamda adaylar nüfus müdürlüklerinden sınavda geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" alabileceklerdir.

“Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

Adayın, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne giden adayın yanında, ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesinin ve en az 1 biyometrik fotoğrafının olması gerekmektedir