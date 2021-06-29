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YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi

Akademik kariyer hayali olan adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 sınavının başvuru tarihleri ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru tarihi