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    YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi

    Akademik kariyer hayali olan adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 sınavının başvuru tarihleri ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru tarihi
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 16:23
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    YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2021 YÖKDİL/2) başvuruları için geri sayım sürüyor.

    Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/2 başvuru tarihleri ve sınav takvimi hakkında araştırmalarına başladı.

    Peki YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi...

    2021 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan YÖKDİL/2 başvuruları, 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

    Başvurular HES Kodu ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ''https://ais.osym.gov.tr'' üzerinden yapılacak.

    2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI

    YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi #1

    YÖKDİL/2 SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

    Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılıyor.

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