- Haberler
- Eğitim Haberleri
- YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi
YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 16:23
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2021 YÖKDİL/2) başvuruları için geri sayım sürüyor.
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/2 başvuru tarihleri ve sınav takvimi hakkında araştırmalarına başladı.
Peki YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi...
2021 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan YÖKDİL/2 başvuruları, 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
Başvurular HES Kodu ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ''https://ais.osym.gov.tr'' üzerinden yapılacak.
2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI
YÖKDİL/2 SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılıyor.