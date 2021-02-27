YÖKDİL/2 sınavı yarın yapılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), alınan koronavirüs önlemleri ile yarın gerçekleştirilecek.

13 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanırken koronavirüs nedeni ile ertelenen YÖKDİL/2, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başlayacak.

Sınava giren adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilirken, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak.

SOSYAL- SAĞLIK FEN SORULACAK

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltilecek.

KİMLİK BELGELERİ İLE GİRİLECEK

Sınav salonuna, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilinecek.

MASKE DAĞITILACAK

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

Adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

POZİTİF ADAYLAR AYRI SALONDA GİRECEK

Koronovirüs hastalığına yakalanmış olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Sınav görevlileri ve adaylar, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

BAHÇELERE ALIM OLMAYACAK

Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.

Sınav binalarına giriş ve sınav bitiminde binadan çıkış, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

KISITLAMADAN MUAF OLUNACAK

Sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.