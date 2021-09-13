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- YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç ekranı!
YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç ekranı!
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 16:01
29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavında ter döken adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için sabırsızlanıyor.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL, akademik kariyer hedefi olanlar için oldukça önemli.
Sınav sonuçları hakkında YÖKDİL açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki YÖKDİL/2 açıklandı mı? İşte sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...
YÖKDİL/2 AÇIKLANDI MI?
YÖKDİL sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül 2021 Salı günü ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.
YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.