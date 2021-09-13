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YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç ekranı!

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç ekranı!

YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...