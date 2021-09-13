Euro
9.9536
-0.58%
Dolar
8.4313
-0.29%
Altın
486.46
0.07%
Borsa
1.442
0.19%
Bitcoin
387.691
-0.48%
EXEN Coin
24.26
-3.69%
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç ekranı!

    YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç ekranı!

    29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavında ter döken adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için sabırsızlanıyor.

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL, akademik kariyer hedefi olanlar için oldukça önemli.

    Sınav sonuçları hakkında YÖKDİL açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki YÖKDİL/2 açıklandı mı? İşte sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

    YÖKDİL/2 AÇIKLANDI MI?

    YÖKDİL sonuçları henüz açıklanmadı.

    ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül 2021 Salı günü ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

    YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir