YÖKDİL/2 soru ve cevap kağıtları erişime açıldı! ÖSYM görüntüleme ekranı 2021

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 YÖKDİL/2 cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. İşte YÖKDİL/2 cevap kağıdı görüntüleme ekranı..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılan YÖKDİL/2 sınav soru ve cevap kağıtları ne zaman açıklanacak sorgulanıyor.

Sınava katılan adaylar, cevap kağıtlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ederken ÖSYM YÖKDİL cevap kağıtlarını ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

İşte, YÖKDİL/2 2021 cevap kağıdı görüntüleme ekranı...

YÖKDİL/2 CEVAP KAĞITLARI AİS'TE

ÖSYM bu yılın takvimiyle YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı. ÖSYM'nin paylaştığı duyuruda, "29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." ifadeleri yer aldı.