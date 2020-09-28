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    YÖK'ten 'üniversitelerde yüzyüze eğitim' iddialarına yanıt

    YÖK'ten 'üniversitelerde yüzyüze eğitim' iddialarına yanıt

    Yüksek Öğretim Kurumu, üniversitelerin açılması konusunda, "Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" denildi.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 23:52
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    Yüksek Öğretim Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

    “’Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir."

    "BÖYLE BİR AÇIKLAMA YOK"

    "Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir”

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