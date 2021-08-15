YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması: Çalışmalar yürütülüyor

YÖK 'yüz yüze' eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Türkiye'de aşılamanın hızlanması ve normalleşme etabının 3. aşamasına geçilmesi ile birlikte eğitim ile ilgili konular gündeme gelmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tüm okullar zamanında açılacak." dedi.

Bakanın açıklamasını destekleyen bir diğer açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Özer, "Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Bunun akabinde gözler YÖK'e çevrildi. Üniversitelerde durumun ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Konuya ilişkin YÖK'ten 'yüz yüze' eğitim açıklaması geldi. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor.

YÖK, "Yükseköğretim Kurulu olarak, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTELERİMİZDE KORONAVİRÜS KOMSİYONLARI OLUŞTURULDU"

YÖK açıklamasında şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran koronavirüs küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘’Küresel Salgında Yeni Normalleşme’’ çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.





"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrimiçi öğretim yapılabilecektir."