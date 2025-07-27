Yozgat'ta 45 yıl sonra öğrenciler, öğretmenleriyle buluştu

1978 yılında Yozgat'ın Poyrazlı köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yapan emekli öğretmen Ali Bölükbaşı, köyde düzenlenen şenliğe katılarak geçmişin izlerini sürdü.

Şenlikte, yıllar önce 1. ve 2. sınıf öğrencileri olan Resul Karaaslan ve Metin Ayhan ile karşılaşan Ali Öğretmen, kısa sohbetin ardından diğer eski öğrencileriyle de bir araya geldi.

"HOCAMI HİÇ UNUTMADIM"

Ali Öğretmen'in ilk öğrencilerinden biri olduğunu belirten Metin Ayhan, "Hocam ilk geldiğinde ilk öğrencilerden biri benim. Eğitimi sevme konusunda üzerimizde o kadar etkisi oldu" diyerek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İlkokuldan mezun olduktan sonra üniversiteyi bitirdik, kimimiz mühendis kimimiz iş insanı oldu. Hocamı hiç unutmadım.



45 yıl boyunca hep aklımdaydı, ismini hiç unutmadım. Buraya geldiğinde enteresan olan şey 45 yıl hiç görüşmeyişimize rağmen hocam beni hem ismen hem şeklen unutmadı, beni tanıdı.



İçimizde birbirimize karşı o kadar büyük bir sevgimiz vardı. 45 yıl boyunca hocam nerede, ne yapıyor diye düşündüm. Hiç görüşme imkanımız olmadı. Şimdi gerçekten çok mutlu olduk.

"İLK ŞENLİĞİ BİRLEŞEREK KUTLADIK"

Ali Öğretmen'i görünce büyük mutluluk yaşadığını ifade eden eski öğrencilerden Resul Karaaslan ise şunları söyledi:

"Ali Bey ile bizim tanışmamız rahmetli eşi akrabamızdı o şekilde tanıştık, sonradan öğretmenim olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum.

Öğretmenimiz bize vatana millete hayırlı evlatlar olmamız öğütlerinde bulunurdu. Biz de ona göre çalıştık hocamızın bize verdiği öğütler sayesinde 1999 yılında da buradaki ilk şenliği hep birlikte birleşerek kurduk."

"BURAYI KENDİ KÖYÜM GİBİ GÖRDÜM"

Ali Bölükbaşı, 1978 yılında Poyrazlı köyünde öğretmenliğe başladığını belirterek, eğitim hayatına dair şunları söyledi: