Yozgat'ta EBA'ya giremeyen Zümra'nın internet hayali gerçek oldu

Yozgat'ta EBA'ya giremeyen Zümra'nın internet hayali gerçek oldu

Yozgat'ın Yahyasaray köyünde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemediğini anlattığı mektubuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde internet olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslerini takip edemedi.

FUAT OKTAY'A MEKTUP YAZDI

Akbel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mektup yazarak, sorununun giderilmesini istedi. Akbel mektubunda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca, köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun" diye seslendi.

Mektubu alan Oktay'ın talimatı üzerine Zümra Akbel'in evine internet erişimi sağlandı.