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    Yozgat'ta EBA'ya giremeyen Zümra'nın internet hayali gerçek oldu

    Yozgat'ın Yahyasaray köyünde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemediğini anlattığı mektubuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 02:24
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    Yozgat'ta EBA'ya giremeyen Zümra'nın internet hayali gerçek oldu

     

    Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde internet olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslerini takip edemedi.

    FUAT OKTAY'A MEKTUP YAZDI

    Akbel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mektup yazarak, sorununun giderilmesini istedi. Akbel mektubunda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca, köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun" diye seslendi.

    Mektubu alan Oktay'ın talimatı üzerine Zümra Akbel'in evine internet erişimi sağlandı.

    Yozgat ta EBA ya giremeyen Zümra nın internet hayali gerçek oldu #1

    Yozgat ta EBA ya giremeyen Zümra nın internet hayali gerçek oldu #2

    Yozgat ta EBA ya giremeyen Zümra nın internet hayali gerçek oldu #3

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