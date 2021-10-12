Farklı bir kentte üniversite kazanmak ve aileden ayrılmak ne kadar zor bir durum gözükse bile aynı zamanda yeni bir dünyanın kapılarını sonuna kadar sizlere açar.

Kız Yurtları

Şüphesiz ki bu noktada yurt yaşamı, kişinin hem konforu hem de gelişimi için büyük bir önem arz eder. Bu yüzden beklentileri karşılayan İstanbul kız yurtları seçimini yapmak gerekiyor.

Yurtların Yeni Dönem Özellikleri

Yaklaşık 1.5 seneden beri hem dünyada hem de ülkemizde etkili olan Koronavirüs nedeniyle hayatımızda çok önemli değişiklikler meydana geldi. Adına yeni normal denilen; maske, mesafe ve hijyen ön koşullarının öne çıktığı yaşam tarzı, kalınacak olan yurtlarda da uygulanmalıdır.

Buna göre;

• Hem personel hem de yurtlarda kalan kişiler girişlerde ateş ölçerler yardımıyla kontrol edilmek zorundadır.

• Virüsün yaşam alanı bulmasını engelleyebilmek için odaların sık bir biçimde havalandırılması temel bir kural olarak dikkat çeker.

• 6 metrekarelik bir alana 1 insan düşecek biçimde sınırlamanın koyması, sağlık açısından önemli bir detaydır.

• Her katta kolonya ve dezenfektan olması sayesinde burada kalanlar, sık bir şekilde ellerini temizleyebilmelidirler.

• Virüsün yayılmasını önlemek için dikkat çeken en temel kriterlerden birisi olan mesafeye dikkat edilmeli, hem personel hem de diğer öğrencilerle 1 metrelik uzaklık korunmalıdır.

• Çok sayıda kişinin bir arada yaşadığı Ankara kız yurtları içindeki ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, bakımının yapılması, hijyen şartlarına uygun bir hale getirilmesi temel bir zorunluluktur.

Tüm bunlara dikkat edilmiş olan bir yurt, insan sağlığı açısından hiçbir sorun teşkil etmez.

Yurt Yaşamının Faydaları

Yurtlarburada.com yeni normalde alınmış olan tüm önlemler sayesinde size rahat bir barınma imkanı tanıyor. Yurtlarburada.com üzerinden en uygun olanını seçebilir, fotoğraflarına bakabilir ve kararınızı buna göre verebilirsiniz. Yurt yaşamına alışmak ilk başlarda biraz zor gelse de, zamanla burası sizin yeni yuvanız olacak. Birçok yeni insanla tanışacak, onlarla iletişim kuracak ve tam anlamıyla hayatı tanımaya başlayacaksınız. Özellikle aynı bölüm ve sınıftan kişilerle burada karşılaşmanız, size eğitim hayatınızda çok büyük avantajları da beraberinde getirecektir.