Yüz yüze eğitim kaç gün olacak? Okula kaç gün gidilecek? Bakan Özer duyurdu!

6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasında kararlı olduklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okula kaç gün gidileceğine dair de bilgi verdi. Peki yüz yüze eğitim kaç gün olacak?

Pandeminin ardından uzaktan eğitim süreciyle tanışan öğrenciler, uzun bir yılı geride bıraktı.

Aşılama uygulamaları ve normalleşme ile birlikte eğitimin yeniden okul sıralarında gerçekleşmesi için harekete geçen MEB, gerekli tedbirlerin alındığını bildirerek 6 Eylül'de okulların açılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz dönemlerde kademeli olarak okula giden öğrenciler, bu sene için de aynı durumun söz konusu olup olmadığını araştırıyor.

Yüz yüze eğitim kaç gün? Okula kaç gün gidilecek? soruları milyonlarca öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı son açıklamada yüz yüze eğitim detaylarına yer verdi. Peki okullar ne zaman açılacak? Kaç gün okula gidilecek? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 6 Eylül 2021'de okullarda tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN?

Yüz yüze eğitimin Eylül'ün 6'sında başlayacağının kesinleştiği mesajını veren Özer, ''Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.'' açıklamasında bulundu.