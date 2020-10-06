Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 12 Ekim'de hangi sınıflar okula gidecek?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 12 Ekim'de hangi sınıflar okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararları duyurdu. Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okula gitmek zorunlu mu? Hangi sınıflar okula gidecek?

Birçok öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Hangi sınıfların, ne zaman okullarda yüz yüze eğitime başlayacağı belli oldu.

OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz."

CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİM OLACAK MI?

Cumartesi günü de eğitim olabileceğini belirten Selçuk, "Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım." diye konuştu.

OKULA GİTMEYENLER DEVAMSIZ SAYILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin haftanın iki günü okulda olacağını belirterek, "İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak." dedi.