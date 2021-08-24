'Yüz yüze eğitim olacak mı' merak ediliyordu! Bir üniversite daha kararını açıkladı

'Yüz yüze eğitim olacak mı' merak ediliyordu! Bir üniversite daha kararını açıkladı

Ankara Üniversitesi Senatosu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim öğretimin yürütülmesine ilişkin kararını açıkladı.

Ankara Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin senato kararı yayınlandı.

Kararda, ''Üniversitemizde teorik ve uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim öğretim ile yürütülmesine; öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve pandeminin seyri dikkate alınarak Üniversitemizin akademik birimlerinin kararı ile gerektiğinde çevrimiçi platformlarda da yapılabilmesine …'' ifadesine yer verildi.

Senato, eğitimlerin dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine, ders sürelerinin kısaltılabilmesine karar verdi.

Buna göre, teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacak.

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

HANGİ ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYOR?

Anadolu Üniversitesi, ''Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, hibrit eğitim' şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır.

Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz.'' açıklamasını yapmıştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, ''Üniversitemiz senatosunca, güz dönemi Eğitim Öğretime 27 Eylül 2021 tarihinde, gerekli önlemleri alarak, yüz yüze olarak başlanmasına karar verildi. Gençler! Bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemle rica ediyoruz. Görüşmek üzere.'' ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan paylaşımda yüz yüze eğitim kararı duyuruldu. ''Ankara Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin senato kararı yayımlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre güz döneminde yüz yüze eğitim yapılacak."