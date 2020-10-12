Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı, trafik yoğunlaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya kadar çıkarken; öğrenciler 8 saat ücretsiz olan toplu taşıma araçlarını da kullandı.

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama bugünden itibaren start aldı.

İlkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim bugün başlamış oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR

İstanbul’da eğitimin ilk günü, yoğun trafik oluşurken; İBB toplu taşıma araçlarının 8 saat ücretsiz olduğunu duyurdu.

Buna göre saat 14.00’a kadar hem öğrenciler hem de veliler okullara ücretsiz taşınacak.

Öte yandan İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 56'ya kadar çıktığı öğrenildi.

HAFTADA 2 GÜN

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

HER DERS SÜRESİ 30 DAKİKA

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek.

OKUL ÖNCESİ 5 GÜN EĞİTİME BAŞLIYOR

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

DEVAMSIZLIK YOK ANCAK SINIF MÜFREDATINDAN SORUMLU OLACAK

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.