Yüz yüze eğitimde son karar için gözler Kabine'de

Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, kısıtlamalarda gevşetilme ve normalleşme adımları masaya yatırılacak.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçildi.

İllerdeki vaka sayılarına göre salgına yönelik tedbirlerin esnetilmesi beklenirken, gözler pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

EĞİTİMDE SON KARAR

İstanbul ve Ankara Valiliği, 1 Mart itibarıyla yeni bir sürece girileceğini ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında Kabine'de alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirtti.

Milyonlarca öğrenci, toplantıdan çıkacak yüz yüze eğitim kararlarını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek normalleşme adımlarını açıklayacak.

YENİ UYGULAMA 2 MART İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

Valiliklerden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur. İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine’de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat’tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak’tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir."

