Yüz yüze eğitime 1 gün erteleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların Kabine Toplantısı sonrası 2 Mart'ta açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimi 1 gün erteleme kararı aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağı belirtildi.

EĞİTİM KABİNE SONRASI BAŞLAYACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana smıflannda, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullanndaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kuruluna belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullanmızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. "