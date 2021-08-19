Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu mu? Mahmut Özer'den kiritik açıklama...

Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu mu? Mahmut Özer'den kiritik açıklama...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin detayları açıkladı. MEB'in Twitter hesabından paylaştığı görselde, uygulanacak tedbirler açıklandı. Peki, Hangi tedbirler getirildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası "yüz yüze" eğitime dair önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz." dedi.

Bunun akabinde gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çevrildi. Veliler, "Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu mu?

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada okulların açılış süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Özer konuşmasından şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmama başlamadan önce şunu net olarak ifade etmek isterim ki bizim için tek tek her bir çocuğumuzun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Millî Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak biliyorum ki tüm velilerimiz çocuklarını okullara emanet ederken okulların güvenli olmasını isterler. Gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatımızdan çıkmayacağı açıkça görülmektedir.

Dolayısıyla hepimiz, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız.

Daha önce ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.





"HAFTADA BEŞ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM.."

İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir.

Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar açılacaktır.

Okul öncesi ve birinci sınıflara uyum eğitimi 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.