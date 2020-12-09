Ziya Selçuk: 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin

Ziya Selçuk: 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlaması için salgın azaldığında gerekenin yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AHaber canlı yayınında yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini fakat bunun yeterli olmadığını söyledi.

BİLİM KURULU İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini belirten Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı.

Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'yla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti.

"4 OCAK UMUT VADEDEN BİR TARİH"

Selçuk, ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."

"RİSK VARSA BİZ ORADA YOKUZ"

"Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız." diyen Selçuk, sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."