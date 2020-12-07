Ziya Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz

Sosyal medyadan öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden uzaktan eğitim ile ilgili açıklamada bulundu.

"HER KOŞULDA EĞİTİME DEVAM ETMELİYİZ"

Bakan Selçuk, açıklamasında şu mesajı verdi:

"Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart."