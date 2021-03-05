Ziya Selçuk, normalleşme sürecinde eğitimi değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde yeniden okula dönüş kapsamında ortaya çıkan verileri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da bir okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Bakan Selçuk, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askere Allah'tan rahmet, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Bu duygular içerisinde vazifemizi yapmaya devam ediyoruz" diyen Selçuk, şunları söyledi:

"YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE KATILIM VAR"

"Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'in üstünde katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var.

Çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor. Ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkabilecek muhtemel problemler için önlemler almak öncelikli vazifemiz.

"BİZE GELEN MESAJLAR..."

Bize CİMER'den ya da başka kaynaklardan gelen veli mesajları, çocuk mesajları büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde. Bizim bu süreci öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için, velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şu anda yaptığımız şey de o zaten.

Ayrıntılar gelecek...