Ziya Selçuk, okulların tam açık ve kısmen açık olduğu ülkeleri açıkladı

Ziya Selçuk, okulların tam açık ve kısmen açık olduğu ülkeleri açıkladı

Bakan Selçuk, hedeflerinin okulları tamamen açmak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından dünya genelinde "tam açık" ve "kısmen açık" olan okulların yer aldığı bir tablo paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, Türkiye'nin, koronavirüs salgınını tüm dünyayla birlikte yaşadığını ve dünya çocuklarının da eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini belirtti.

"BAŞARABİLMEK ELİMİZDE, SORUMLULUK HEPİMİZDE"

Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Selçuk, "Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor.' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk'un paylaştığı tabloda okulların "tam açık" olduğu ülkelerin arasında Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Rusya, Japonya, Finlandiya, İsviçre ve Ukrayna, "kısmen açık" olanlarda ise Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Brezilya, İsrail, Türkiye ve İsveç yer aldı.