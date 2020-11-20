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    Ziya Selçuk: Şimdiye kadar yapılan sınavlar geçerli sayılacak

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunların tamamı geçerli sayılacak."
    • AA
    • 20.11.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 11:03
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    Ziya Selçuk: Şimdiye kadar yapılan sınavlar geçerli sayılacak

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi sınavların yapılacağını belirledik. Şu ana kadar yapılmış olan sınavlar geçerli sayılacak

    Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz."


    AYRINTILAR GELECEK...

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