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    Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var

    Bakan Selçuk, pandemi sürecinde sınıflardaki eğitime ilişkin açıklama yaptı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 14:47
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    Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi.

    Bakan Selçuk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Selçuk, pandemiden dolayı yüz yüze eğitime başlanılamayan sınıfların olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

    "ÇOCUKLARIMIZ ADINA RİCA EDİYORUM..."

    "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum. Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun."

    Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var #1

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