Tablet dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı, bakanlık adıyla arayarak kişisel bilgiler isteyen kötü niyetli kişilere karşı velileri uyardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Ziya Selçuk'tan velilere 'tablet' uyarısı VİDEO

DAĞITIM PLANININDAN BAHSETTİ

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini belirtti.