Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullara ara verilmesi gibi bir durumun olmadığını belirterek "Yaz tatili 2 Temmuz'da olacak. Ara tatil yok" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ilkokul ve ortaokullar, 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Eğitimin başlamasıyla beraber ara tatil ve yaz tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyordu.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soruları yanıtladı. Yüz yüze eğitime katılım oranın yüksek olduğunu ve olumlu geçtiğini belirten Selçuk, şunları söyledi:

ARA TATİL YOK, YAZ TATİLİ DE 2 TEMMUZ'DA

"Eğitim yılı 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Okulların 2 Temmuz'a kadar açık olmasını planlıyoruz ve ara tatil yok."

Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve ara tatil açıklaması VİDEO