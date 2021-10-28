Zorunlu eğitim yaşı 5'e iniyor! 5 yaş zorunlu eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Özer'in '5 yaş grubu zorunlu eğitim' konusu ile ilgili açıklamalarının ardından 5 yaşında çocuğu olanlar detayları araştırmaya başladı. Peki 5 yaş zorunlu eğitim ne zaman başlıyor?

5 yaş zorunlu eğitim konusu, bu yaşta çocuğu olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, "eğitimde 5 yaş grubuna" yönelik hedeflerin yeni yol haritasını açıklamasının ardından 5 yaş grubuyla ilgili detaylar merak konusu oldu.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması yönündeki hedefe ilişkin, ''Hedefe ulaşmak için tüm planları ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz.'' dedi.

Peki, 5 yaş çocuklar zorunlu eğitime mi geçiyor? 5 yaş zorunlu eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

5 YAŞ ÇOCUKLAR ZORUNLU EĞİTİME Mİ GEÇİYOR, NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı sağlamış olacağız."





5 YAŞ ZORUNLU EĞİTİME İLİŞKİN HEDEFLER

Resmi Gazete'de yayınlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkin hedefler yer aldı.

Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Dezavantajlı 3 bin ailenin çocuklarına, 52 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim takviminin olduğu ''Benim Oyun Sandığım'' seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek.

Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk eğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecek.