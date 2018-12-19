Eğitim harcamaları 2017 yılında yüzde 9,8 arttı

Buna göre; Türkiye’de eğitim harcamaları, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon TL'ye ulaştı.

2017 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri, yüzde 19 ile ortaöğretim, yüzde 16,1 ile okulöncesi oldu.

EĞİTİM HARCAMASININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 5,7 OLDU

Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı, 2016 yılında yüzde 6,2 iken, 2017 yılında yüzde 5,7 oldu.

Türkiye’de, 2017 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,5’i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 19.

DEVLET KURUMLARI EN BÜYÜK EĞİTİM HARCAMASINI YÜKSEKÖĞRETİME YAPTI

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların; yüzde 31’ini (37 milyar 571 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 26’sını (31 milyar 565 milyon TL) ortaöğretim oluşturdu.

Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 45,3’ü (16 milyar 244 milyon TL) ortaöğretim, yüzde 27,1’i (9 milyar 733 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 8 BİN 111 TL OLDU

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2016 yılında 7 bin 498 TL olurken, 2017 yılında ise 8 bin 111 TL olarak gerçekleşti.





EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2017 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 13 bin 652 TL ile yükseköğretim oldu.

HARCAMANIN EN ÇOK ARTTIĞI EĞİTİM DÜZEYİ ORTAÖĞRETİM OLDU

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı. Eğitim harcamalarının, 2017 yılında 2016 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 20,6 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 5 ile ilkokul ve ortaokul takip etti.



