Konya'da 40 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmasına rağmen 12 Eylül darbesi öncesi yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle üniversiteye gidemeyen 58 yaşındaki Dilek Gücüyeter, hayalinden vazgeçmedi.

OĞLUYLA AYNI ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

Gücüyeter, geçen yıl üniversiteye hazırlanan oğluyla girdiği "tatlı yarış" sonucunda hedefi olan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Eski Çini Onarımı Bölümü'nü kazandı.

Oğlu Ali Haydar Dalgıç ise aynı üniversitenin Uluslararası Ticaret bölümünde eğitim görüyor.

Eğitim hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdi

"YILLARCA SÜREN BİR RÜYADAN UYANDIM"

Konya Büyükşehir Meslek Edindirme kurslarında 2 yıl çini eğitimi aldığını belirten Gücüyeter, "Üniversite okumak benim için adeta yıllarca süren bir rüyadan uyanmak gibi. Küçük oğlum üniversiteye hazırlandığında ben de onunla sınava girmeye karar verdim. Daha önceden çini üzerine bir deneyimim olduğu için aldığım puanı, çini bölümünde değerlendirmek istedim. Ardından yetenek sınavına girdim. Onu da başarıyla geçtim. Bu da bana çok büyük bir motivasyon getirdi." dedi.

"ARADAN 40 YIL GEÇMİŞ, KAĞIDI KALEMİ UNUTMUŞUM"

Gücüyeter, okulunu ve sınıf arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "İnşallah dört yılın ardından sağsalim mezun olabiliriz. Kayıtların bitmesine 2-3 gün kala üniversite sınavına başvurmuştum. İyi bir puan alınca da bu bölümü yazdım. Aradan 40 yıl geçmiş, kağıdı, kalemi her şeyi unutmuştuk. Burayı kazanmam bana adeta bir hediye oldu. Hedefim de inşallah en yakın zamanda mezun olmak ve gençlerin ata sanatına olan ilgisinin artmasını teşvik etmektir." dedi.

"ÇOCUKLARIM ÇOK DESTEK OLDU"

Boş zamanlarında kitap okuduğunu söyleyen Gücüyeter, "Çevremdekiler önce 'okuyup ne yapacaksın' diye hayretle bakmıştı ama daha sonra destek veren çok oldu. Özellikle çocuklarım çok destekledi. Birlikte sınava çalıştığım küçük oğlumla 'sen mi yaparsın, ben mi yaparım' diye iddialaştık, bir rekabet içerisine girdik. Okula ilk başladığımda 'çocuğunuzu mu getirdiniz', 'kantinde mi çalışıyorsunuz' veya 'işe yeni mi başladınız' diye sorularla karşılaşmıştım. Ben de 'sınavı kazandım bu yıl yeni başladım' deyince çok şaşırmışlardı." dedi.