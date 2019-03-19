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Eğitim kurumlarına dadanan hırsızlar yakalandı

Sultangazi'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

DHA | 19.03.2019 - 11:21..
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23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler 18 kişilik şebekeden, 13'ünü ele geçirdi.

OKULLARDAN BİLGİSAYAR ÇALIYORLARDI

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için operasyon yapıldı. Görüntülerde maske ve kapüşon takan şüpheliler, girdikleri eğitim kurumlarından çuvala koydukları eşyalarla dışarı çıkıp kaçıyor.

Eğitim kurumlarına dadanan hırsızlar yakalandı ViDEO

5 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 dizüstü bilgisayar ve 200 lira ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.

Eğitim kurumlarına dadanan hırsızlar yakalandı

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