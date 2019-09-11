Eğitim sistemi üzerine bir analiz: Eğitimde Çöküş

Ülkemizdeki en büyük sorunların başında eğitim sistemi geliyor. Toplum olarak kayıtsız şartsız birleştiğimiz ve hemfikir olduğumuz nadir konulardan biri. Çünkü ülkedeki tüm zenginler ve yoksullar, dindarlar ve sekülerler bu gerçeği yıllardır yaşayarak görüyor; “eğitimde çöküşü” çocukları üzerinden bizzat deneyimliyor. Doğar doğmaz çocukların eğitim süreçleri başlıyor; ama düşünen, sorgulayan, yaratıcılığını ortaya koyabilen, düzgün diksiyonla konuşabilen, tam anlamıyla yazmayı bilen kişilerin sayısı bir hayli az. Bu kadar uzun süren eğitimin sonunda en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bir nesil nasıl olacak da modern zamana ayak uydurabilecek?

EĞİTİMDE ÇÖKÜŞ

Fidan, eğitim sisteminin çöküşünün sebebi olarak, eğitimde yol gösterici olan aklın ve bilimin değil de inancın ana eksen olarak kabul edilmesinden kaynaklandığını savunuyor. Bu sürecin ise 1950 den sonra başladığına işret ediyor. Bu karanlık tablodan çıkışın tek yolu laik sistemin yeniden geri dönmesiyle olacağına vurgu yapıyor. Fidan'ın yazdığı, önsözünü gazeteci-yazar Ayşenur Arslan’ın kaleme aldığı “Eğitimde Çöküş” kitabı, tüm bu soruları ve çok daha fazlasını soruyor. Yazar içinde bulunduğumuz durumu, eğitim sisteminin buralara nerelerden geldiğini ve bu yaşananların gerçek sebeplerini tahlil edebilmemiz için yakın siyasal tarihimizden çıkarak günümüze uzanan süreci akıcı bir dille önümüze seriyor.

Eğitimde Çöküş

Yusuf Fidan

Destek Yay.

S.: 288

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Sonay Karaman

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