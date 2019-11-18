Eğitime ara verilen Silopi'de telafi eğitimi yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu sene '18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı' adı altında yeni bir uygulama başlattı.

TERÖRİSTLERİN SALDIRISI EĞİTİMİ DURDURDU

Bu uygulamaya göre, ilk yarıyıl sona ermeden öğrencilere 4 günlük tatil yapmaları öngörüldü. Ancak doğu illerde YPG'li teröristlerin saldırıları yüzünden eğitime ara verildi.

SİLOPİ'DE TELAFİ EĞİTİMİ YAPILIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Silopi’deki 15 okulda ise 2 bin 190 öğrenci için bugün telafi eğitimi için ders zili çaldı.

"DERSLERİMİZİN TELAFİSİNİ YAPIYORUZ"

Köy okulundaki öğrenciler eksik kalan konuların telafisi için ders başı yaptı. Kavallı İlk ve Ortaokulu'nda eğitm alan öğrencilerden Elif Saruhan, telafi eğitimi için okula geldiklerini belirtirken Merve Kalenderoğlu da, "Daha önce tatil yapmıştık. Derslerimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz." diye konuştu.

2 BİN 190 ÖĞRENCİ

Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da, 15 okulda 2 bin 190 öğrencinin bugün telafi eğitimi için ders başı yaptığını açıkladı.