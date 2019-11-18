taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.737
Euro
6.3478
Altın
1464.67
Borsa
106477.66
Gram Altın
269.952
Bitcoin
48514.53

Eğitime ara verilen Silopi'de telafi eğitimi yapılıyor

YPG'li teröristlerin saldırıları yüzünden eğitime ara veren il ve ilçelerde telafi eğitimi bugün start aldı.

DHA | 18.11.2019 - 10:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),  bu sene '18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı' adı altında yeni bir uygulama başlattı.

TERÖRİSTLERİN SALDIRISI EĞİTİMİ DURDURDU

Bu uygulamaya göre, ilk yarıyıl sona ermeden öğrencilere 4 günlük tatil yapmaları öngörüldü. Ancak doğu illerde YPG'li teröristlerin saldırıları yüzünden eğitime ara verildi.

SİLOPİ'DE TELAFİ EĞİTİMİ YAPILIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Silopi’deki 15 okulda ise 2 bin 190 öğrenci için bugün telafi eğitimi için ders zili çaldı.

Eğitime ara verilen Silopi'de telafi eğitimi yapılıyor

"DERSLERİMİZİN TELAFİSİNİ YAPIYORUZ"

Köy okulundaki öğrenciler eksik kalan konuların telafisi için ders başı yaptı. Kavallı İlk ve Ortaokulu'nda eğitm alan öğrencilerden Elif Saruhan, telafi eğitimi için okula geldiklerini belirtirken Merve Kalenderoğlu da, "Daha önce tatil yapmıştık. Derslerimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz." diye konuştu.

2 BİN 190 ÖĞRENCİ

Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da, 15 okulda 2 bin 190 öğrencinin bugün telafi eğitimi için ders başı yaptığını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

138
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

93
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

49
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

18
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

180
Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'da halk sokaklarda

67
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir