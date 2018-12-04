Eğitime karşı olan Dilipak'ın izlemesi gereken video

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde "Ben Eğitim”e, “Spor”a, “Kültür”e, “Aydınlanma”ya karşı biriyim." diyerek tepkileri üzerine çekti.

EĞİTİME, SPORA, KÜLTÜRE KARŞI OLAN DİLİPAK

"Birileri beni, çocuklarımı “eğmesin”ler, “eğitmesin”ler" diyen Dilipak, yazısında karşı olma nedenini de "Umarım, niye “Okul”a, “Eğitim”e, “Spor”a ve “Kültür”e karşı olduğumu anlatabildim. “Aydınlanma felsefesi” bu anlamda 1789 Fransız devrimi ile Fransız Kültürünün evrenselleştirilmesi adına oluşturulan Laik ve Seküler bir “Mode-r-nleştirme” sürecidir. Yani Batılılaştırmaya yönelik, batı değerlerini “Modern / Çağdaş” bir akım olarak “Moda” haline getirmeye çalışan bir akımın adıdır." ifadeleriyle anlattı.

Bu satırları yazan Abdurrahman Dilipak'ın, sosyal medyada sıkça paylaşılan hafızlık öğrencilerinin basit matematik işlemini yapamamaları hakkında ne yorum yapacağı da merak konusu.

Öğrencilerin bilemediği matematik sorusu VİDEO