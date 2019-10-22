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Eğlence adı altında sokak ortasında işkence

Hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup, yolun ortasına eğlenirken diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

DHA | 22.10.2019 - 10:41..
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İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde, araçlarıyla gelen bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzik eşliğinde oynadı.

YOLU KAPATIP SON SES MÜZİKTE OYNADILAR

Magandaların, 7 araçlık konvoy şeklinde yolu kapatma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolu kapatan araçlardan inen kişilerin yüksek sesli müzik eşliğinde yol ortasında oynadıkları görülüyor.

İstanbul trafiğinde eğlence işkencesi

ARAÇLARI YOL ORTASINDA BIRAKIP GÖBEK ATTILAR

Küçükçekmece'deki görüntülerin bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Yol ortasında bıraktıkları araçlarından inen bir grup, yüksek sesle müzik eşliğinde göbek atıyor. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu da kameraya yansıyor.

Eğlence adı altında sokak ortasında işkence

Eğlence adı altında sokak ortasında işkence

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