Eğlence adı altında sokak ortasında işkence

İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde, araçlarıyla gelen bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzik eşliğinde oynadı.
YOLU KAPATIP SON SES MÜZİKTE OYNADILAR
Magandaların, 7 araçlık konvoy şeklinde yolu kapatma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolu kapatan araçlardan inen kişilerin yüksek sesli müzik eşliğinde yol ortasında oynadıkları görülüyor.
İstanbul trafiğinde eğlence işkencesi
ARAÇLARI YOL ORTASINDA BIRAKIP GÖBEK ATTILAR
Küçükçekmece'deki görüntülerin bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Yol ortasında bıraktıkları araçlarından inen bir grup, yüksek sesle müzik eşliğinde göbek atıyor. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu da kameraya yansıyor.