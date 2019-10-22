Eğlence adı altında sokak ortasında işkence

1 NASA'nın araçları Mars yüzeyinde görüntülendi Şu anda Mars yüzeyinde bulunan Curiosity ve InSight araçları, Mars Keşif Uydusu tarafından fotoğraflandı.

2 Hamilelikte yapılan 10 hata Hamilelikte yapılan hatalar ya da kulaktan dolma öneriler, hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkiyor.

3 HDP'li vekillere ayar veren amir Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atanmasının ardından belediye önünde toplanan HDP'lilere müdahale edildi.

4 Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi WhatsApp'tan vergi alınmasına tepki olarak başlayan Lübnan'daki protestolara dansöz de katıldı. Hükümet ise geri adım attı.

5 Esenler Otogarı'ndaki taksiciler bekleme parası alıyor Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan taksicilerin park ücreti almaları, tartışma yarattı.

6 Afyonkarahisar'da korkunç cinayet 4 ay önce bir televizyon programına katılan Ali Keskin, eşinin İdris C.'ye kaçtığını belirtmişti. Geçtiğimiz gün Ali Keskin, husumetli olduğu İdris C. tarafından vurularak öldürüldü.